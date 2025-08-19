Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Atropelamento em Brasília levanta questões sobre segurança nas faixas de pedestre

O Detran alerta sobre a importância de sinalizar a intenção de atravessar e os perigos do uso de celulares

Balanço Geral DF|Do R7

Brasília implementou faixas de pedestres há quase 30 anos. Uma mulher foi atropelada no Cruzeiro, resultando em um pé fraturado e escoriações. O pai dela relatou que dois motoristas pararam, mas um terceiro não obedeceu ao sinal de vida e a atingiu.

Um cinegrafista também teve um incidente semelhante. O Detran alerta sobre a importância de sinalizar a intenção de atravessar e os perigos do uso de celulares por motoristas e pedestres.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Atropelamento
  • Brasília
  • Cruzeiro
  • Detran (Departamento Estadual de Trânsito)
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.