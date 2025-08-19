Atropelamento em Brasília levanta questões sobre segurança nas faixas de pedestre

Brasília implementou faixas de pedestres há quase 30 anos. Uma mulher foi atropelada no Cruzeiro, resultando em um pé fraturado e escoriações. O pai dela relatou que dois motoristas pararam, mas um terceiro não obedeceu ao sinal de vida e a atingiu.



Um cinegrafista também teve um incidente semelhante. O Detran alerta sobre a importância de sinalizar a intenção de atravessar e os perigos do uso de celulares por motoristas e pedestres.



