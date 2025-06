Audiência pública discute alterações no trânsito de Taguatinga (DF)

A administração regional de Taguatinga (DF) realizará uma audiência pública em 30 de junho para discutir possíveis mudanças no trânsito na CNB 12. Moradores enfrentam congestionamentos e acidentes diários. Um residente há 35 anos descreve a situação como "um erro administrativo" e acredita que o sistema binário pode ser uma solução eficaz.



Outra moradora sugere que a mudança para mão única é necessária para ruas estreitas, enquanto outra popular destaca acidentes frequentes e a necessidade de maior segurança. O administrador Renato Andrade afirma que as alterações visam melhorar o tráfego e a segurança dos pedestres e alunos na área.



