Áudios de quadrilha presa por extorsão em sites de relacionamento são divulgados

A operação das polícias civis do Distrito Federal e de Pernambuco visa combater uma quadrilha envolvida em mais de 30 casos de extorsão online. Mensagens enviadas pelos criminosos a vítimas foram acessadas.



Os bandidos se passam por membros de facções para ameaçar homens que contataram mulheres em aplicativos de relacionamento. Em uma das mensagens, os criminosos ameaçam: "Tu quer que eu monte na cara do teu pai e tua mãe e resolver com vocês na brutalidade?".



A operação, levou à prisão de 11 pessoas, incluindo uma servidora da prefeitura de Itapissuma (PE). Os criminosos usavam perfis falsos em sites de relacionamento para enganar vítimas, causando prejuízos superiores a R$ 100 mil.



