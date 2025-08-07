Logo R7.com
R7 Brasília

Áudios de quadrilha presa por extorsão em sites de relacionamento são divulgados

Os bandidos se passam por membros de facções para ameaçar homens que contataram mulheres em aplicativos de relacionamento

Balanço Geral DF|Do R7

A operação das polícias civis do Distrito Federal e de Pernambuco visa combater uma quadrilha envolvida em mais de 30 casos de extorsão online. Mensagens enviadas pelos criminosos a vítimas foram acessadas.

Os bandidos se passam por membros de facções para ameaçar homens que contataram mulheres em aplicativos de relacionamento. Em uma das mensagens, os criminosos ameaçam: "Tu quer que eu monte na cara do teu pai e tua mãe e resolver com vocês na brutalidade?".

A operação, levou à prisão de 11 pessoas, incluindo uma servidora da prefeitura de Itapissuma (PE). Os criminosos usavam perfis falsos em sites de relacionamento para enganar vítimas, causando prejuízos superiores a R$ 100 mil.

