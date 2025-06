Aulas são retomadas após homem armado invadir creche na Cidade Estrutural (DF)

A polícia prendeu um suspeito que ameaçou crianças com uma arma em uma creche, na Cidade Estrutural (DF), após 12 horas de busca. Ele foi encontrado escondido em uma caixa d'água. Durante o tumulto, uma criança sofreu machucados leves, e as famílias estão empenhadas em restabelecer a normalidade.



Carmélia Teixeira, uma das responsáveis pela creche, destacou a vulnerabilidade das crianças assistidas. Os profissionais tentam retomar as aulas e acalmar os alunos para voltarem a rotina.



