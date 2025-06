Aumentam acidentes com motos na rodovia em Ceilândia (DF); PRF soma 80 casos no ano

A rodovia BR-070 registrou 80 acidentes envolvendo motos, com quase 24% resultando em lesões graves, somente neste ano. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização para conscientizar motoristas e motociclistas após um aumento significativo das mortes na via em comparação ao ano anterior. Um recente acidente ocorreu quando um motociclista foi atingido ao realizar um retorno inadequado, destacando a necessidade de maior atenção no trânsito.



