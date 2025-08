Aumento da mistura de etanol na gasolina entra em vigor, mas consumidores não veem resultado no DF

A nova composição da gasolina E30, com 30% de etanol anidro, entrou em vigor após aprovação pelo Conselho Nacional de Política Energética. Esperava-se um desconto de até 11 centavos por litro. No entanto, muitos postos do Distrito Federal registraram diminuição de apenas 1 centavo.



O preço do etanol, mais alto que o da gasolina, contribuiu para o impacto mínimo no bolso dos motoristas. Consumidores relatam dificuldades com os preços elevados dos combustíveis, afetando especialmente aqueles que dependem do carro para trabalhar.



