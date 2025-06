Autoridades reforçam segurança e prevenção contra gripe aviária no DF

Durante coletiva no Palácio do Buriti, autoridades do Distrito Federal discutiram a situação da gripe aviária e medidas de prevenção. Rodrigo Dolabella, presidente do Sindicato dos Avicultores do DF, assegurou que as granjas locais mantêm altos padrões de segurança, minimizando riscos de contaminação.



"Nossas granjas são todas cercadas, pessoas estranhas não têm acesso", destacou. A subsecretária de Agricultura ressaltou a importância do protocolo de detecção precoce, envolvendo produtores e o sistema de extensão rural. A colaboração entre secretarias e organismos como o Ibama e o Zoológico de Brasília foi essencial para uma resposta eficaz.



O risco de transmissão para humanos é baixo, mas a população deve evitar contato direto com aves mortas ou feridas e informar os órgãos competentes. Informações adicionais serão divulgadas pela Secretaria de Comunicação do DF.



