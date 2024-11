AVC foi a causa da morte de diarista encontrada desacordada à beira de rodovia

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou o laudo que aponta a causa da morte da diarista que foi encontrada desacordada em um matagal às margens da BR-020, em Sobradinho (DF), no dia 19 de outubro. Segundo as investigações, Maria Conceição Nunes, de 44 anos, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). No dia do ocorrido, a mulher ia para o trabalho e pegou um transporte pirata para o destino. A perícia aponta que, depois de ser deixada na rodovia, Maria Conceição passou mal, foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas morreu seis dias depois.