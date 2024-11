Balanço Geral DF mostra a vida de brasileiros que escolheram morar na China

“A China tem muita oportunidade de trabalho, é um país seguro, a comida é muito boa e as pessoas são extremamente amigáveis”. Quem descreve é o engenheiro de produção Felipe Durante, catarinense morador de Jiangmen, no sul chinês, há oito anos. Além dele, outros brasileiros contaram à equipe da RECORD Brasília como vivem no país asiático e apresentaram as belezas e encantos de um povo de tradição milenar.



A partir desta terça-feira (15), o Balanço Geral DF exibe reportagens sobre a China. E se engana quem pensa ser um país atrasado e cheio de gente e comidas esquisitas.



Na abertura da série, a mostra a vida de brasileiros que resolveram se arriscar no país e um centro de preservação de ursos-panda da China.