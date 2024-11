Balanço Geral entrevista Dr. Luis Otávio, prefeito eleito de Cristalina

O Dr. Luis Otávio (PL) foi eleito prefeito de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Com 79% das urnas apuradas, o atual vice-prefeito da cidade teve 68% dos votos válidos, contra 31% de Jean (MDB). Em entrevista nesta quarta-feira (16), ele disse à RECORD Brasília que vai priorizar a saúde do município e que pretende melhorar o quadro de especialistas nos próximos quatro anos. “Todas as áreas [da saúde] são importantes, mas a prioridade são os nossos especialistas. O nosso município cresceu bastante, a UTI é algo muito pedido pela comunidade, a questão da hemodiálise e dos especialistas para as cirurgias, para que o povo não precise se deslocar”, afirmou.