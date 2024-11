Balanço Geral entrevista Joseleide Lázaro, prefeito reeleito de Padre Bernardo

O prefeito Joseleide Lázaro (União Brasil) foi reeleito prefeito de Padre Bernardo, município do Entorno do Distrito Federal, no último dia 6 de outubro. Com 100% das urnas apuradas, o candidato obteve 47,81%.



Em entrevista à RECORD Brasília nesta quarta-feira (23), Joseleide falou sobre investimentos na infraestrutura do município goiano, que enfrenta falta de asfalto em algumas ruas da região. Ele também afirmou que pretende investir na iniciativa privada para fortalecer o ecoturismo da cidade. Com o crescimento do setor, ele acredita que Padre Bernardo receberá mais investimentos e o número de habitantes chegará a 60 mil nos próximos anos.