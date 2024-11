Balanço Geral entrevista Lulinha (PP), prefeito eleito de Cidade Ocidental

Lulinha (PP) foi eleito prefeito de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, no último dia 6. Em entrevista à RECORD Brasília nesta quinta-feira (24), o político disse que vai ampliar o ensino de educação integral no município e investirá no transporte público nos três primeiros meses da sua gestão. “Tenho a obrigação de colocar mais crianças nas escolas. Na Cidade Ocidental, não tinha escolas de tempo integral, eu assumi o compromisso na campanha e nós vamos ampliar o atendimento”, afirmou.