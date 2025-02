Barreiras de contenção em passarelas reforçam segurança de moradores na Vila Cauhy

Os moradores da Vila Cauhy agora contam com barreiras de contenção, instaladas após os problemas causados por chuvas em 2024. A obra foi concluída rapidamente e inclui uma nova passarela, ligando a Vila ao Núcleo Bandeirante. O administrador Márcio Oliveira, ressaltou os investimentos do governo para reforçar as estruturas locais e prevenir transtornos durante chuvas intensas.