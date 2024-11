Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido no Entorno

Um carro e uma moto se envolveram em um acidente no Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O motociclista ficou ferido e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros consciente, com suspeita de fratura no braço direito. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento da região. Segundo informações preliminares e das câmeras de segurança que flagraram o acidente, o condutor do carro entrou no retorno e não avistou o motoqueiro. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.