Bebê engasgado é salvo por agentes da Guarda Civil de Planaltina de Goiás

Um bebê engasgado foi salvo por agentes da Guarda Civil Municipal de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Os agentes imediatamente realizaram manobras de desobstrução das vias aéreas e reanimação. Após os procedimentos, o bebê foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde profissionais de saúde confirmaram que ele estava bem e fora de perigo.



A ação rápida da Guarda Civil foi crucial para salvar a criança. Especialistas recomendam que pais de crianças pequenas busquem informações sobre primeiros socorros para emergências como essa.



