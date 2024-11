Black Friday deve injetar R$ 150 milhões na economia, prevê Fecomércio-DF

A Black Friday 2024 chegou nesta sexta-feira (29). E, com ela, a expectativa de movimentação na economia local. O presidente da Fecomércio-DF projeta investimento dos consumidores superior ao do ano passado. “Black Friday deve injetar R$ 150 milhões”, prevê José Aparecido. O prognóstico supera em R$ 3 milhões o de 2023.



Segundo ele, a Black Friday e as vendas do Natal elevam a criação de empregos temporários. “Esperamos que sejam geradas 3,7 mil vagas. Cerca de 10% delas podem se transformar em definitivas”, projeta.