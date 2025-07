Bomba de efeito moral é disparada durante demolição de casas no Sol Nascente (DF)

No Sol Nascente (DF), moradores enfrentam a demolição de suas casas em uma ação da Secretaria DF Legal para remover construções irregulares. Durante a operação, um residente foi visto emocionado no telhado de sua casa, tentando salvar telhas antes da chegada do trator.



A Polícia Militar jogou uma bomba de efeito moral para assegurar a ordem, e houve momentos de tensão e confrontos entre moradores e agentes. Apesar da resistência inicial, alguns moradores negociaram a retirada segura de seus pertences. A comunidade expressa incerteza sobre o futuro, enquanto observam a destruição de suas casas.



