Bombeiro alerta para riscos da descarga elétrica e orienta a como evitar acidentes

Em 2024, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu a 153 ocorrências de pessoas que levaram choque ao tocar algum objeto. A RECORD Brasília acompanhou alguns dos casos, como o de uma menina que teve queimaduras de terceiro grau no braço ao sofrer uma descarga elétrica e de um adolescente de 15 anos que foi internado em estado grave ao passar pelo mesmo tipo de acidente.



O tenente Florisvaldo orienta que, para evitar o ocorrido, é importante redobrar os cuidados com as crianças, além de fazer uma revisão periódica do sistema elétrico das residências. Ao se deparar com alguém que tomou algum tipo de choque, o profissional alerta que é preciso desligar a fonte de energia de imediato.