Bombeiros controlam incêndio em área de materiais recicláveis em Luziânia (GO)

Um incêndio ocorreu em uma área com materiais recicláveis próximo à rodovia GO-010 em Luziânia (GO). As chamas iniciaram em vegetação e se alastraram rapidamente. Os bombeiros utilizaram caminhões com tanques de água e equipamentos como retroescavadeiras para combater o fogo.



A equipe enfrentou dificuldades devido à fumaça tóxica na região. O incidente destaca os riscos associados a incêndios nesta época do ano nas áreas utilizadas por catadores de material reciclável.



