Bombeiros encontram corpo no Lago Paranoá, em Brasília, após alerta da polícia

Bombeiros foram acionados na manhã desta segunda-feira (4) para uma ocorrência no Lago Paranoá, em Brasília. A equipe encontrou um cadáver do sexo feminino boiando próximo ao Clube do Congresso.



O corpo ainda não foi identificado e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para perícia. A polícia do Senado também esteve presente na cena. As circunstâncias da morte não foram esclarecidas até o momento.



