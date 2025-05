Bombeiros resgatam cobra cascavel no quintal de casa no Entorno do Distrito Federal O animal, que não apresentava ferimentos, foi solto em uma área de cerrado, seu habitat natural

