Bombeiros resgatam moradores de apartamento em chamas em Sobradinho

Militares do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) resgataram duas pessoas em um apartamento em chamas em Sobradinho (DF). O incêndio aconteceu por volta das 10h40 desse domingo (17), perto da DF-150. Um bombeiro de folga conseguiu ajudar os moradores antes da chegada dos outros militares.



Quando as equipes de resgate chegaram, encontraram muita fumaça saindo pelas janelas do imóvel. Um dos moradores estava do lado de fora da unidade, em cima da marquise, mas inalou muita fumaça e precisou receber tratamento da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região. A outra moradora, uma mulher de 27 anos, estava com metade do corpo para fora da janela e pedia por ajuda. Ela foi socorrida pelos bombeiros, examinada no local e levada para o Hospital de Sobradinho. O fogo foi controlado e a perícia do CBMDF foi iniciada logo depois.