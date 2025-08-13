Bombeiros salvam animais durante incêndio em vegetação próximo ao Aeroporto de Brasília
Cuidados preventivos como evitar jogar bitucas de cigarro e não queimar lixo são essenciais para proteger o Cerrado
Um incêndio em vegetação ocorreu próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. As chamas se espalharam para uma propriedade rural nas proximidades, ameaçando animais e uma madeireira. O Corpo de Bombeiros atuou rapidamente com abafadores e água para controlar o fogo e realizou um rescaldo na área.
A proximidade da região com o Parque e a Floresta nacionais de Brasília elevou a preocupação. Cuidados preventivos como evitar jogar bitucas de cigarro e não queimar lixo são essenciais para proteger o Cerrado.
