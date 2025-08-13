Bombeiros salvam animais durante incêndio em vegetação próximo ao Aeroporto de Brasília

Um incêndio em vegetação ocorreu próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília . As chamas se espalharam para uma propriedade rural nas proximidades, ameaçando animais e uma madeireira. O Corpo de Bombeiros atuou rapidamente com abafadores e água para controlar o fogo e realizou um rescaldo na área.



A proximidade da região com o Parque e a Floresta nacionais de Brasília elevou a preocupação. Cuidados preventivos como evitar jogar bitucas de cigarro e não queimar lixo são essenciais para proteger o Cerrado.



