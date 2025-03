Bombeiros são acionados para conter incêndio no Recanto das Emas

Na madrugada deste sábado (8), um incêndio destruiu cinco barracos no Recanto das Emas. Os bombeiros, acionados por volta das 5h, chegaram com quatro viaturas e contiveram o fogo, impedindo que atingisse outras áreas. A área permanece isolada para monitoramento e investigação da causa, que é desconhecida. No mês passado, um incêndio maior destruiu 30 barracos e deixou 22 famílias desabrigadas no mesmo local. Bombeiros verificaram se havia pessoas presas nos barracos durante o incidente.



