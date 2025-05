Bora de Bike: 16ª edição promove segurança no trânsito e transporte sustentável

Neste domingo (18), a partir das 7h, o Parque da Cidade sedia a 16ª edição do Bora de Bike. O evento, parte da campanha “Maio Amarelo”, tem como tema "pedal com propósito, trânsito com respeito", promovendo a segurança no trânsito e o transporte sustentável.



Aproximadamente 10 mil ciclistas são esperados, com atividades para todas as idades, apresentações no palco, e sorteios. O evento acontece no estacionamento 7, e apresentadores da RECORD estarão presentes.



