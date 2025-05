Bora de Bike deve reunir cerca de 10 mil participantes no Parque da Cidade, em Brasília

O maior passeio ciclístico do Distrito Federal está marcado para o dia 18 de maio, com expectativa de atrair cerca de 10 mil ciclistas ao Parque da Cidade, em Brasília. O evento, que promove saúde, lazer e sustentabilidade, terá início às 7h, com concentração no estacionamento 7, próximo à sede da RECORD .



Com um percurso leve e animado de 10 km, o "Bora de Bike" é voltado para todas as idades e níveis de preparo físico, sendo uma excelente oportunidade para curtir o dia em família ou entre amigos. Mais informações e inscrições estão disponíveis em: boradebike.recordbrasília.com.br.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!