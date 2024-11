Na próxima quarta-feira (20) a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, vai receber um amistoso entre o Borússia Dortmund e o Flamengo, em homenagem ao Rei Pelé, a partir das 19h. A partida vai reunir estrelas do máster do rubro-negro e do time alemão, com jogadores que marcaram as histórias dos times.