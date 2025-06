Brasileira é presa na Europa por tráfico internacional de óleo derivado da maconha

Uma brasileira foragida da justiça foi presa na Alemanha, em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal com apoio da Interpol. A detenção da mulher em Frankfurt é parte da Operação Refil Verde, que visa desmantelar um esquema de tráfico internacional de óleo de cannabis.



O grupo criminoso utilizava tecnologia para lavagem de dinheiro e escondia suas atividades, incluindo a distribuição de produtos como cigarros eletrônicos e refis pelo Brasil, disfarçados como itens comuns.



Sites e redes sociais eram usados para promover os produtos, que eram vendidos como óleo de CBD, destacando o caráter enganoso da operação. A Polícia Civil permanece em cooperação com a Interpol para capturar outros integrantes do grupo.



