Brasileiro cruza 64 países de skate e se prepara para continuar volta ao mundo

O skatista Marcelo Gervásio, de 63 anos, carioca que começou a praticar o esporte aos 3 anos, já percorreu 64 países utilizando o skate como transporte. Motivado por uma homenagem ao pai, ele iniciou sua jornada global em 2009. Atualmente em Brasília , ele se prepara para partir rumo a novos destinos, como Portugal, continuando até a Copa do Mundo de Futebol de 2026 no Canadá.



Com uma rotina que inclui percorrer até 80 km por dia, Marcelo demonstra que a aventura não tem idade, continuando a desbravar culturas e desafios ao redor do mundo em seu inseparável skate.



