Brasília é palco do maior campeonato de beach tennis do mundo, com mais de 700 atletas

Brasília foi palco de um desafio animado e inclusivo de beach tennis com a equipe da RECORD Brasília. A disputa aconteceu ao lado da Arena BRB Mané Garrincha, que sedia o Campeonato Mundial da modalidade, reunindo 700 atletas de diversos países.



O evento contou com a participação do deputado federal Júlio César, do deputado distrital Martins Machado e do secretário de Esportes do DF, Renato Junqueira, que entraram em quadra junto com o time da emissora. O ingresso para acompanhar o Mundial é gratuito, e a competição segue até domingo (15), com uma premiação total de mais de R$ 600 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!