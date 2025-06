Brasília sedia maior torneio de beach tennis no Estádio Mané Garrincha

Brasília sediará o ITF Sand Series Brasília Classic 2025, um dos maiores eventos de beach tennis do mundo. Torneio acontece na Arena BRB, próxima ao Estádio Nacional Mané Garrincha, com mais de 700 atletas de 12 países. O evento oferecerá uma premiação de mais de 100 mil dólares.



A arena, com 20 mil metros quadrados e quadras de padrão internacional, terá espaço para 2.500 pessoas. O evento começa com um torneio teste na segunda-feira (9) e os principais jogos acontecerão de quinta a sábado. Ingressos ainda estão disponíveis online, mas já se encontram em fase final de vendas.



