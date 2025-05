Brasília será sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027

Brasília foi anunciada como uma das oito sedes da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a informação e confirmou a Arena BRB Mané Garrincha como um dos estádios que receberão jogos do campeonato. Como país anfitrião, a Seleção Brasileira já está classificada para a disputa. O evento marcará a primeira vez que o Brasil sediará o torneio mundial de futebol feminino.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!