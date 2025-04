Brasília vai sediar sete campeonatos nacionais de ginástica em 2025

Brasília se prepara para ser o palco de sete campeonatos nacionais de ginástica, destacando as modalidades artística, rítmica e acrobática. A equipe do Centro Olímpico da Estrutural, que treina diariamente, está animada com as competições que ocorrerão no ginásio Nelson Nelson entre os dias 9 e 11 de maio.



Atletas renomadas como Rebecca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa estarão presentes. A jovem ginasta Lívia Oliveira, que já participou de campeonatos nacionais, vê essas competições como uma oportunidade de crescer. Ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir de amanhã pelo site da Sympla. O secretário Renato Junqueira comemora a escolha de Brasília como sede, destacando a importância de promover diversas modalidades de ginástica na cidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!