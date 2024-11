Brasilienses detidos em aeroporto da Guatemala voltam para o Brasil após seis dias

Dois brasilienses proibidos de entrar na Guatemala vão voltar para o Brasil, após seis dias. João Victor Sousa de Oliveira e Lucas Alves Rodrigues de Oliveira, ambos de 25 anos, ficaram detidos no Controle de Imigração de um aeroporto do país centro-americano. Os jovens devem embarcar de volta para casa ainda nesta quinta-feira (21).



Funcionários do aeroporto alegam que notaram inconsistência nos dados da dupla. Por isso, os proibiram de entrar na Guatemala. Durante esses seis dias, os brasilienses ficaram incomunicáveis com familiares ou amigos. Além disso, eles alegam que o local era infestado de insetos, como baratas.