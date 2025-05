Briga entre taxistas e motorista de transporte irregular é flagrada no aeroporto

Em Brasília , um confronto surgiu quando taxistas identificaram um motorista operando transporte irregular em um ponto de táxi no aeroporto. A situação foi registrada por um dos taxistas, que repreendeu a atividade do motorista.



O sindicato dos taxistas aconselhou os profissionais a manterem a calma e a documentarem qualquer agressão para relatar às autoridades competentes. O incidente intensificou a tensão entre as partes.



