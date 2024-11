Cachorro morre após ser atingido por tiro de arma de chumbinho em Sobradinho

O morador de um condomínio em Sobradinho (DF) pede justiça após descobrir que seu cachorro morreu ao ser atingido por chumbinho dentro de casa. No último dia 15 de outubro, o cão, conhecido como Rocky, da raça American Bully, foi levado às pressas à uma clínica veterinária, depois que seu tutor percebeu que ele estava prostrado. Após exames de imagem, o veterinário constatou que ele havia sido atingido, e que o chumbinho estava alojado em seu intestino. Apesar dos tratamentos, quatro dias depois, o cão não resistiu e morreu.



Segundo o dono do cachorro, o vigilante do condomínio disse que havia visto algumas crianças brincando pelo condomínio com arma de chumbinho. Além disso, outros moradores também relataram que um gato em situação de rua também teria sido morto sob as mesmas condições. O tutor do cão fez um boletim de ocorrência e, agora, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 35ª Delegacia de Polícia, investiga o caso. Em nota, a administração do condomínio afirmou que não dispõe de provas suficientes que indiquem a autoria do fato, mas que está colaborando com as investigações.