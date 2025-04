Cadela passa horas em cisterna de 25 metros e é salva por bombeiros no DF

Uma cadela chamada Chocolate caiu em uma cisterna com 25 metros de profundidade na região rural Lago Oeste, em Sobradinho (DF), nesta quinta-feira (10). Moradores locais acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate após várias horas, concluindo a operação por volta das 23h.



A tutora de Chocolate, Divone Santos, compartilhou seu desespero enquanto aguardava a ajuda, temendo pela vida do animal. Felizmente, a cadela não sofreu ferimentos graves e está se recuperando.



