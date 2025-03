Cães da PRF se aposentam em Brasília e procuram novos lares; saiba como adotar

Após anos de serviço, os cães Eva, de 9 anos, e Axcel, de 7 anos, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), se aposentaram e estão disponíveis para adoção responsável. Interessados em adotar devem preencher um formulário até o dia 29 de março. A adoção requer cuidados específicos pela rotina diferenciada dos cães policiais.



Moradores de Brasília têm prioridade no processo, que inclui análise do local e uma entrevista. Segundo a agente da PRF Cíntia Ferracioli, os cães, assim como atletas de alta performance, necessitam de ambiente adequado e atenção especial após a aposentadoria.



