Cães farejadores da PMDF são fundamentais no trabalho do Esquadrão Antibombas

A PMDF impediu o transporte de artefatos explosivos ao prender um passageiro num ônibus, na Rodoviária Interestadual de Brasília, nesta sexta-feira (18). Mas o êxito da ação só foi possível devido ao trabalho de animais capacitados: os cachorros farejadores do BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães).



O Balanço Geral DF acompanhou a rotina de treinamentos do batalhão. Especialmente, o do pastor belga malinois Bauducco, peça-chave da operação que detectou as granadas no ônibus. O dia a dia simula, por exemplo, a detecção de itens semelhantes a explosivos, armazenados em malas de viagem.