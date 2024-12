Cães pitbulls dóceis resgatados na EPTG aguardam adoção

Dois cães da raça pitbull, resgatados embaixo de um viaduto da EPTG, estão prontos para adoção. Penélope e Ulysses haviam sido abandonados em uma casa, num condomínio do Guará. No momento do resgate, tinham lesões. O macho sequer conseguia caminhar. Porém, eles receberam tratamento e estão totalmente recuperados.



A DRCA (Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Animais) acolheu os cães até agora, quando eles estão indo a um lar temporário pago, enquanto vão aguardar por adoção. Os interessados em prover uma nova moradia a eles podem ligar no número: 99639-7242. É necessário preencher um formulário. O adotante selecionado também terá de assinar um termo de responsabilidade.