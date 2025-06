Caesb descarta risco ao abastecimento de água no DF após deslizamento em lixão

O deslizamento de resíduos em um aterro sanitário de Padre Bernardo, município do Entorno do Distrito Federal, não representa risco para o abastecimento de água na capital, segundo a Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal). A empresa confirmou que o chorume gerado pelo acidente não atingiu a bacia do Descoberto, responsável por fornecer água para cerca de 60% das residências do DF.



O incidente ocorreu após uma grande quantidade de lixo deslizar e atingir o córrego Santa Bárbara, cuja água foi considerada imprópria para uso pela Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, que segue monitorando outros cursos d'água da região. Um comitê de crise foi criado para acompanhar a situação e prestar esclarecimentos à comunidade local.



