Caixa libera pagamento do Bolsa Família para beneficiários com inscrições final 9

A Caixa Econômica Federal liberou o pagamento da parcela de maio do novo Bolsa Família para beneficiários com número de inscrição social final 9. O valor mínimo é R$ 600, enquanto o valor médio sobe para R$ 667,49. O programa beneficiará mais de 20 milhões de famílias neste mês, com investimento superior a R$ 13 bilhões. Detalhes sobre datas e valores podem ser acessados no aplicativo Caixa Tem.



