Câmara Legislativa realiza sessão solene para celebrar os 54 anos da Fecomércio-DF

Em celebração aos 54 anos da Fecomércio-DF (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal), a Câmara Legislativa realizou uma sessão solene nesta quinta-feira (31). Durante a cerimônia, foi destacada a importância da entidade para o desenvolvimento econômico e social da capital federal.



Nas últimas cinco décadas, a federação tem sido fundamental na geração de empregos, além de promover a capacitação profissional da população. O evento contou com parlamentares, empresários e diversas autoridades, entre eles, o José Aparecido, presidente da Fecomércio do DF.