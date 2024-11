Câmera de segurança flagra motorista ao abastecer o carro e sair sem pagar no Gama

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motorista enche o tanque e vai embora sem pagar em um posto no Gama. Segundo relatos, ele teria parado no posto para completar a água. Logo depois, avançou para as bombas e pediu por 30 reais de gasolina. Assim que o frentista fechou a tampa de acesso ao tanque e contornou o carro com a máquina de cartão em mãos para receber o pagamento, o condutor acelerou e foi embora. Uma funcionária conta que essa não é a primeira ocorrência do tipo registrada nessa rede de postos.