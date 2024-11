Câmera flagra mulher destruindo lataria de carro estacionado em frente a um bar

Câmeras de segurança flagraram uma mulher destruindo a lataria de um carro que estava estacionado em frente a um bar de Ceilândia Norte (DF). O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (18). A mulher usou uma pedra para quebrar o vidro e o retrovisor, além de arranhar o capô e os faróis. Em outro trecho do vídeo, ela aparece chutando o retrovisor direito do carro e arrancando a placa do veículo. A Polícia Militar foi acionada, mas a mulher já havia deixado o local quando a equipe chegou. O proprietário do carro não foi encontrado.