Câmeras de segurança flagram homem atirando em via pública de São Sebastião

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança fazendo disparos em frente a um bar lotado em São Sebastião. O incidente aconteceu na noite de domingo (2). As imagens mostram um rapaz de camisa branca que saca uma arma e começa a atirar para cima do lado de fora do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada pelo bar, que confirmou que o atirador não era cliente da casa. As autoridades alertam que disparar em via pública é crime, e os tiros representam perigo, pois as balas podem causar ferimentos graves ao caírem.



