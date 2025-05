Câmeras flagram homem atirando contra farmacêutico no Riacho Fundo (DF)

Um farmacêutico de 44 anos foi morto a tiros em um bar no Riacho Fundo II (DF). Imagens de câmeras de segurança mostram um homem armado se aproximando e disparando contra ele, que morreu no local. Uma mulher também foi atingida e recebeu atendimento médico. De acordo com a sobrinha da vítima, o tio já tinha se envolvido em confusões no bar anteriormente. A polícia investiga o caso e já tem dois suspeitos, ainda não localizados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!