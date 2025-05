Câmeras flagram homem de 30 anos sendo vítima de emboscada em São Sebastião (DF)

Um homem de 30 anos foi brutalmente atacado por quatro homens na zona rural de São Sebastião (DF). Ao chegar a uma chácara que ele havia vendido, a vítima foi atropelada por um veículo em alta velocidade e agredida com um porrete.



A câmera de segurança capturou o momento em que um dos agressores, com quem a vítima havia tido um desentendimento, desferiu golpes na cabeça do motociclista. Além disso, uma criança estava presente durante o ataque.



A vítima, que sofreu ferimentos graves, conseguiu registrar um boletim de ocorrência após receber alta. A polícia identificou os suspeitos, conhecidos na região, que podem responder por tentativa de homicídio. O caso gerou indignação, dado que os agressores ainda não foram detidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!