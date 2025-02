Câmeras flagram homem furtando hidrômetro em Taguatinga Norte

Um homem foi filmado por câmeras de segurança enquanto furtava um hidrômetro na QNM 34 em Taguatinga Norte durante a madrugada desta sexta-feira (7). A Caesb informou que enviará uma equipe para realizar o conserto e instalar um novo equipamento. Ao registrar o boletim de ocorrência, o cliente se isenta de multas relacionadas ao furto, mas será responsável pela instalação do novo hidrômetro, já que a guarda do equipamento é responsabilidade do proprietário do imóvel.