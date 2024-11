Caminhão atropela quatro pessoas que prestavam serviço à Novacap na BR-070

Um caminhão atropelou quatro funcionários de uma empresa que presta serviços à Novacap, nesta sexta-feira (25), no KM 19 da BR-070, no sentido Águas Lindas de Goiás. Os trabalhadores podavam a vegetação no canteiro central da rodovia, por volta das 10h40, quando foram atingidos. Eles sofreram ferimentos e receberam socorro do Corpo de Bombeiros do DF, que os encaminhou a unidades de saúde do DF.



Segundo informações dos militares, o condutor prestou auxílio às vítimas e foi embora. A BR-070 costuma ter intenso tráfego de caminhões. A velocidade máxima permitida na via é de 80 km/h.